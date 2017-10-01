Fenerbahçe Yordan Minchev'i transfer etti
Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Yordan Minchev, sezon sonuna kadar Makedonya'nın MZT Üsküp takımına kiralandı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Bulgar oyuncunun sezonu Makedonya temsilcisinde geçireceği belirtildi.
Geçen sezon Fenerbahçe'yle 5 yıllık sözleşme imzalayan Minchev, yabancı kontenjanından dolayı ligde forma giyememiş, THY Avrupa Ligi'nde ise 2 maçta oynamıştı.
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