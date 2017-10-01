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Fenerbahçe Yordan Minchev'i transfer etti

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Yordan Minchev, sezon sonuna kadar Makedonya'nın MZT Üsküp takımına kiralandı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki Bulgar  oyuncunun sezonu Makedonya temsilcisinde geçireceği belirtildi.

Geçen sezon Fenerbahçe'yle 5 yıllık sözleşme imzalayan Minchev,  yabancı kontenjanından dolayı ligde forma giyememiş, THY Avrupa Ligi'nde ise 2  maçta oynamıştı.

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