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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısında başkanlığa Vefa Küçük seçildi

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısında başkanlığa yeniden Vefa Küçük seçildi.

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Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan seçimde kullanılan 296 oyun 283'ünü alan Vefa Küçük, 3 yıl daha başkanlık görevini üstlenecek. Diğer aday Ufuk Aydın ise 13 oy aldı.

Seçimin ardından konuşan Vefa Küçük, yüksek divan kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Mutluyum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanmasıydı. Bu demokratik yarışı bitirdik. Hepinizden Allah razı olsun. Kazanan Vefa Küçük değil, Fenerbahçe'dir." ifadelerini kullandı.

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