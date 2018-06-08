Fenerbahçe'ye Zeljko Buvac geliyor

YENİ Başkan Ali Koç, hayal ettiği takımı yaratmak için kolları sıvadı. Başkan Koç, Sportif direktörlüğe Fransız futbol adamı Damien Comolli’yi getirerek ilk icraatını yaptı. Ali Koç, bu hamleyle futbolu tamamen Comolli’ye emanet etti. Ünlü Fransız futbol adamı, yeni teknik direktör için vakit kaybetmeden girişimlere başladı. Comolli, listenin ilk sırasında yer alan Klopp’un yardımcısı Zeljko Buvac ile görüştü. Yapılan fikir alışverişinde 56 yaşındaki Boşnak hoca ile anlaşma noktasına gelindi.

JÜRGEN KLOPP’UN KOPYASI GİBİ

Buvac için, ‘Klopp’u Klopp yapan adam, Klopp’un kopyası’ gibi benzetmeler yapılıyor. 1998 yılında Almanya’nın SC Neukirchen takımında teknik direktörlük kariyerine başlayan Buvac, 2001 yılında Mainz’da Jurgen Klopp’un yardımcılığına getirilmişti. Ardından bu ikili 2008 yılında Dortmund’un başına geçmişti. Klopp ve Buvac, burada ve Liverpool’da Şampiyonlar Ligi finali, Bundesliga da ise lig şampiyonluğu gibi önemli başarılara imza atmıştı.

DEV KULÜPLERE ÇELME TAKACAK

Zeljko Buvac, 30 Nisan’da Liverpool’daki görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İngiliz medyasında, “Klopp bu haberle bitti. Zeljko olmadan ne yapacak. 17 yıldır aldığı başarılarını ona borçlu” haberleri yapılmıştı. 56 yaşındaki yetenekli antrenör, artık takım çalıştırmak için bu kararı aldığını da belirtmişti. Buvac’ın ismi Almanya ve İngiltere’nin önde gelen takımlarıyla anılıyor. Damien Comolli, Buvac’ı getirerek Avrupa’nın devlerine de çelme takmış olacak.

(Aksam)