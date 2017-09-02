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Fenerbahçe, Zenit'ten Artem Dzyuba'yı renklerine bağlıyor

Forvet arayışlarına devam eden Fenerbahçe, Zenit'te oynayan Artem Dzyuba'yı transfer etmek istiyor.

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Bu sezon Zenit’ten Guiliano ve Neto’yu kadrosuna katan ve kiralık bir golcü arayan F.Bahçe, golcü oyuncu için harekete geçti. Fenerbahçe'den sürpriz transfer hamlesi... sezon Zenit'ten Brezilyalı Guiliano ile Portekizli Neto'yu renklerine bağlayan Fenerbahçe, Rus ekibinden 3. transferini yapmak üzere harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, Zenit'in Neto transferi sırasında önerdiği Artem Dzyuba'yı renklerine bağlamak istiyor.

Van Persie'nin formsuzluğu sebebiyle bir forvet isteyen teknik direktör Aykut Kocaman, Dzyuba'nın alınmasına onay verdi. Kocaman, Rus forvetin uzun lig maratonunda takıma çok faydalı olacağını düşünüyor.

ZENİT KİRALAMA ÜCRETİ İSTEMİYOR
 
Zenıt kulübü Guiliano ve Neto transferlerinde iyi ilişki kurduğu Fenerbahçe'den Dzyuba için kiralama ücreti talep etmiyor. 29 yaşındaki oyuncu Rus ekibinde bu sezon forma bulmakta zorlanıyor.

1.96 BOYUNDA KULE FORVET

F.Bahçe'nin gündemindeki Artem Dzyuba, 1.96 boyunda. Hava toplarında çok etkili olan yıldız oyuncu, Rusya Milli Takımı'nın daha önce 22 kez formasını giydi ve 11 kez rakip fileleri sarsma başardı.

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