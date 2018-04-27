Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde yaşanan olaylarla ilgili 22 kişi daha adliyeye sevk edildi
Tatil edilen Fenerbahçe - Beşiktaş maçıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
- DHA
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği ancak yaşanan olaylar nedeniyle yarıda kalan maçla ilgili açılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı.
Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 22 şüpheli de bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Perşembe günü de maçta çıkan olaylara ilişkin Şenol Güneş'in yaralanmasına sebebiyet verdiği iddia edilen S.D.'nin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli sabah saatlerinde Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Mahkemeye sevk edilen G.T. M.S.Y. ve S.D. "Silahla yaralama" suçundan tutuklanmış, 2 şüpheli ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.
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