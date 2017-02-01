Fenerbahçe'de '10 numara' fiyasko!

Fenerbahçe’de lig yarışında alınan hasar moralleri bozarken, devre arası transfer dönemi de kötü geçti. Sarı-lacivertliler, takımın en önemli ihtiyacı olarak görülen orta saha bölgesine istenen takviyeleri yapamayınca camianın da tepkisiyle karşılaştı.

10 numara konusunda neredeyse Ocak 2016’dan beri hazırlıklar yapan kulüpte, 1 senedir adım atılamaması sert eleştiriler aldı. Bu süreçte Fenerbahçe’de hem Vitor Pereira hem de Dirk Advocaat dönemlerinde birçok isimle irtibata geçilmesine karşın herhangi bir sonuç çıkmadı. Hem UEFA’nın finansal fair play kuralları hem yüksek transfer bedelleri hem de scout konusunda yetersiz kalınması sıkıntı yaşattı.

Bir yıllık süreçte olmayan 10 numaralar:

Hakim Ziyech

İlk olarak Twente’deki performansıyla gündeme gelen Hakim Ziyech, Ocak 2016’dan itibaren izlenmeye başladı. Daha sonra yaz transfer döneminde de istenen Ziyech, kadroya katılamadı ve Ajax’ın yolunu tuttu.

Hatem Ben Arfa

Sarı-lacivertlilerde bir diğer uzun uğraş verilen isim Hatem Ben Arfa oldu. Yaz döneminde Nice’ten ayrılmasıyla devreye giren Fenerbahçe, oyuncuyu ikna etse de PSG’nin hamlesi işleri bozdu. Devre arasında da nabız yoklayan yöneticiler, yine sonuç alamadı.

Mehmet Ekici

Devre arası transfer döneminde gündemi oluşturan Mehmet Ekici konusunda hem Aatif takasta ikna edilemedi hem de Trabzonspor ile uzlaşılamadı. Mehmet Ekici’nin gelmek istemesine karşın olumlu bir sonuç çıkmadı.

Jose Sosa

Sezon başında Beşiktaş’tan Milan’a giden Jose Sosa konusunda da devre arasında ciddi gelişmeler oldu. Fenerbahçe yönetimi devreye girerken Sosa’nın kişisel hedefleri nedeniyle transfer gerçekleşemedi. Milan ile orta yolu bulan sarı-lacivertliler, Arjantinli yıldızın gelmek istememesi nedeniyle bu girişiminde de başarısız kaldı.

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