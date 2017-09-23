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Fenerbahçe'de 26 yıl sonra ilk kez lig derbisinde kaleye yabancı bir kaleci geçti

Fenerbahçe'de, 26 yıl sonra ilk kez bir yabancı file bekçisi lig derbisinde kaleye geçti.

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Son olarak 1990-1991 sezonunun son haftasında Beşiktaş karşısında 11 Mayıs 1991'de oynanan derbide Almanların efsane kalecisi Toni Schumacher, Fenerbahçe'nin kalesini korumuştu.     

Daha sonraki sezonlarda Süper Lig'deki derbi maçlarda Fenerbahçe'nin kalesini hep yerli kaleciler korurken, bu seriyi Kamerunlu Carlos Kameni bozdu.     

Kameni, 26 yıl sonra bir lig derbisinde Fenerbahçe'nin kalesini korumuş oldu.     

Fenerbahçe'de bu sürede Fabiano Ribeiro, lig derbilerinde oynamazken 2015-2016 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray karşısında kaleye geçmişti.      

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