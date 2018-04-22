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Fenerbahçe'de 3 isim sarı kart sınırında

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Akdeniz temsilcisi Antalyaspor'u ağırlayacak.

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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasına Pazartesi günü sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.
 
Hafta içi Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Beşiktaş'la karşılaşan ancak ikinci yarıda hakem tarafından tatil edilen derbide moral bozukluğu yaşayan sarı-lacivertliler, ligde şampiyonluk yarışına tutunmak adına Antalyaspor'la mücadele edecek.
 
Süper Lig'de son 3 maçını kazanarak tekrar çıkışa geçen Fenerbahçe, haftaya 57 puanla 4. sırada girdi. Fenerbahçe kazanması durumunda son 4 haftaya girilirken lider Galatasaray'ı 3 puan geriden takip etmeye devam edecek.
 
Ligde son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, sezonun ilk yarısında Antalyaspor'u Giuliano Victor de Paulo'nun tek golüyle 1-0 yenmişti.
 
Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Antalyaspor ise İstanbul'da kazanması durumunda küme düşme hattından biraz daha uzaklaşacak. Son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Akdeniz temsilcisinin 35 puanı bulunuyor.
 
FENERBAHÇE'DE 3 İSİM SARI KART SINIRINDA
 
Öte yandan sarı-lacivertli ekipte, Roberto Soldado, İsmail Köybaşı ve Nabil Dirar sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, Antalyaspor karşısında sarı kart görmeleri durumunda ligin 31. haftasında Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.
 
Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmaya hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
 
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ 
 
Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado.
 
ANTALYASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ 
 
Boffin, Nazım Sangare, Djourou, Diego, Sakıb Aytaç, Celustka, Yekta Kurtuluş, Charles, Jevtovic, Deniz Kadah, Doukara.

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