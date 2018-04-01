Fenerbahçe'de 4 kongre üyesi disipline gitti

F.BAHÇE’DE şimdi de sosyal medya krizi patladı. Yönetimin sosyal medya mecralarında küfür ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan yaklaşık 250 kişiye soruşturma açtığı iddia edildi. Bunlar arasında camianın önde gelen isimleri Hulusi Belgü ve Murat Aşık gibi tanınmış kişiler de var. İlginç detayların bulunduğu sevklerde, Cüneyt Aytaç isimli kişinin Kadın Basketbol Şubesi Menajeri Didem Akın hakkındaki ifadeleri ön plana çıkıyor. Cüneyt Aytaç’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımı retweet edenler de takibe alındı.

BAŞARISIZLIK ÖDÜLLENDİRİLİYOR

İşte Aytaç’ın başını yakan o paylaşım: Didem Akın’ın b..unda boncuk mu var? Başarı/bütçe açısından aşırı başarısız bu menajerin yıllardır koltukta kalmasının sebebi Başkanın manevi kızı olması mı? Başarısızlığın ödüllendirilmesi vasatlaştırıyor.

İŞ YERİNE ALİ KOÇ POSTERİ ASTI

DİSİPLİNE gidenlerden biri de son kongrede Başkan Aziz Yıldırım’ın rakibi olan Hulusi Belgü. Ali Koç’u destekleyen Belgü, iş yerine boydan boya astığı Ali Koç posteriyle dikkat çekiyor. Belgü de disipline gidenlerden ve 24 Nisan’da savunma vermeye davet edildi.

(Akşam)