Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de 4 kongre üyesi disipline gitti

Cüneyt Aytaç isimli üyenin, Basketbol Şubesi Menajeri Didem Akın için kullandığı çirkin ifadeler yüzünden 4 kongre üyesi disipline gitti. Hulusi Belgü ve Murat Aşık da tedbirli olarak disiplinde.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

F.BAHÇE’DE şimdi de sosyal medya krizi patladı. Yönetimin sosyal medya mecralarında küfür ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan yaklaşık 250 kişiye soruşturma açtığı iddia edildi. Bunlar arasında camianın önde gelen isimleri Hulusi Belgü ve Murat Aşık gibi tanınmış kişiler de var. İlginç detayların bulunduğu sevklerde, Cüneyt Aytaç isimli kişinin Kadın Basketbol Şubesi Menajeri Didem Akın hakkındaki ifadeleri ön plana çıkıyor. Cüneyt Aytaç’ın Twitter’dan yaptığı paylaşımı retweet edenler de takibe alındı.
 
BAŞARISIZLIK ÖDÜLLENDİRİLİYOR 
 
İşte Aytaç’ın başını yakan o paylaşım: Didem Akın’ın b..unda boncuk mu var? Başarı/bütçe açısından aşırı başarısız bu menajerin yıllardır koltukta kalmasının sebebi Başkanın manevi kızı olması mı? Başarısızlığın ödüllendirilmesi vasatlaştırıyor.
 
İŞ YERİNE ALİ KOÇ POSTERİ ASTI
 
DİSİPLİNE gidenlerden biri de son kongrede Başkan Aziz Yıldırım’ın rakibi olan Hulusi Belgü. Ali Koç’u destekleyen Belgü, iş yerine boydan boya astığı Ali Koç posteriyle dikkat çekiyor. Belgü de disipline gidenlerden ve 24 Nisan’da savunma vermeye davet edildi.
 
(Akşam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Turistler Kapadokya manzarası yerine erkek arkadaşını tokatlayan kızı izledi

Turistler Kapadokya manzarası yerine erkek arkadaşını tokatlayan kızı izledi

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

İşte korkutan Nisan 1 şakaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeditepe Bienali açılışına katıldı

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

51 yıldır hala canlanmayı bekliyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA