Fenerbahçe'de 9 aylık bekleyiş sona erdi!

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçıyla birlikte Mehmet Ekici devri resmen başladı.

Mücadelenin ilk 25 dakikasında driplingleri ve istekli oyunuyla dikkatleri çeken Nabil Dirar, sakatlanarak oyuna devam edemedi. Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın tercihi Mehmet Ekici oldu.

Mehmet Ekici'nin oyuna girmesiyle birlikte Fenerbahçe'de Giualiano sağ kanada kaydı. Mehmet Ekici ise Josef ve Ozan'ın önünde ofansif orta saha olarak görev aldı.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, böylece 9 aylık bir bekleyişin ardından Fenerbahçe forması giymiş oldu.