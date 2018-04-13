Fenerbahçe'de Aatif geri döndü Valbuena'ya yine yedek

REHAVETE KAPILMAYIN

■ MİLLİ aradan sonra 8’de 8 parolasıyla lige dönen ve 2’de 2 yapan Fenerbahçe’de teknik direktör Aykut Kocaman temkinli… G.Saray ile Başakşehir’in birbirleriyle oynayacağı hafta puan kaybı yaşamak istemeyen Kocaman, sık sık oyuncularıyla toplantı yaparak Sivasspor maçının önemini anlatıyor. Oyuncularına bir dizi uyarılarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, “En büyük düşmanımız rehavet. Cumartesi belki de sezonun en önemli ve en zor maçına çıkacağız. En ufak puan kaybı sezonu bizim için bitirir” dedi.

SON İKİ MAÇ GİBİ OYNAMALIYIZ

■ SİVAS’IN bu hafta Konyaspor’a 5-0 yenilmesinin kendileri için bir kıstas olamayacağını aktaran Kocaman, “Sivas evinde şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz 3 takımı da yendi. Robinho, Kone gibi oyuncuları kadrosun barındıran bir takım zaten hafife alınamaz. Bize karşı daha da motive olacaklar. Bizden puan almak için her şeyi yapacaklar. Dikkatli olmalıyız. En ufak hatamızı affetmezler. Kayseri ve Osmanlı maçındaki gibi oyun disiplinden kopmadan oynadığımız sürece sorun yok” diye konuştu.

AATIF 11’E, VALBUENA YİNE KULÜBEDE

■ DİĞER yandan Aykut Kocaman kadrosunu belirledi. İki haftadır kazanan 11’ini yine bozmama kararı alan tecrübeli teknik adamın sol kanat tercihini de cezası biten Aatıf Chahechouhe olarak belirledi. Alper Potuk’u yedeğe çekecek olan Kocaman, Valbuena’yı yine hamle oyuncusu olarak yanında oturtacak. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Vincent Janssen’i de Sivasspor kafilesine alacak olan deneyimli çalıştırıcı, oyunun gidişatına göre Hollandalı yıldıza şans verecek.

(Gunes)