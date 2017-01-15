Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de Aatif'a büyük tepki

Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe'ya büyük tepki! Aatif oyundan çıkarkan tribünlerin tepkisiyle karşılaştı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin Adanaspor ile oynadığı maçta Aatif Chahechouhe'ya tepki vardı.

Mücadelenin ikinci yarısının 65. dakikasında teknik direktör Dick Advocaat tarafından kenara alınan Aatif Chahechouhe, oyundan çıkarken Fenerbahçe tribünlerinin ıslıklı protestosuyla karşılaştı. Aatıf da oyundan çıkarken tribünleri alkışladı.

Fenerbahçe'de 65. dakikada Aatıf yerine oyuna Salih Uçan girdi.

Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe'yu Mehmet Ekici transferinde Trabzonspor'a vermek istemiş ancak Aatıf bu teklifi kabul etmemiş ve takımda kalmıştı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
YSK, referandum için iki tarih belirledi

YSK, referandum için iki tarih belirledi

Linkedin en çok kazanan meslekleri açıkladı

Linkedin en çok kazanan meslekleri açıkladı

Azteklerin şifasını artık dünya tüketiyor

Azteklerin şifasını artık dünya tüketiyor

47 yıl sonra aynı sınıfta buluştular

47 yıl sonra aynı sınıfta buluştular

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA