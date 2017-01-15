Fenerbahçe'de Aatif'a büyük tepki
Fenerbahçe'de Aatif Chahechouhe'ya büyük tepki! Aatif oyundan çıkarkan tribünlerin tepkisiyle karşılaştı.
Fenerbahçe'nin Adanaspor ile oynadığı maçta Aatif Chahechouhe'ya tepki vardı.
Mücadelenin ikinci yarısının 65. dakikasında teknik direktör Dick Advocaat tarafından kenara alınan Aatif Chahechouhe, oyundan çıkarken Fenerbahçe tribünlerinin ıslıklı protestosuyla karşılaştı. Aatıf da oyundan çıkarken tribünleri alkışladı.
Fenerbahçe'de 65. dakikada Aatıf yerine oyuna Salih Uçan girdi.
Fenerbahçe, Aatif Chahechouhe'yu Mehmet Ekici transferinde Trabzonspor'a vermek istemiş ancak Aatıf bu teklifi kabul etmemiş ve takımda kalmıştı.
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