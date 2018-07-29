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Fenerbahçe'de Ali Koç'un etkileri günden güne artıyor

Ali Koç'un başkan seçilmesi Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarına da ilgiyi artırdı.

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Sarı lacivertli kulübün twitter hesabına, mart ayında 785 bin takipçi eklenirken, bu sayı haziran'da bin milyon 800 bini buldu.

Toplam takipçi sayısı ise 6 milyon 330 bine ulaştı. Ali Koç'un yönetime gelmesiyle kombine bilet ve forma satışında da önemli artış yaşandı..

2018-2019 sezonu için 39 bin 226 adet kombine bilet satıldı. Aynı dönemde satılan forma sayısı da 82 bin 148'e ulaştı

(Akşam)

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