Fenerbahçe'de Ali Koç'un etkileri günden güne artıyor
Ali Koç'un başkan seçilmesi Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarına da ilgiyi artırdı.
Sarı lacivertli kulübün twitter hesabına, mart ayında 785 bin takipçi eklenirken, bu sayı haziran'da bin milyon 800 bini buldu.
Toplam takipçi sayısı ise 6 milyon 330 bine ulaştı. Ali Koç'un yönetime gelmesiyle kombine bilet ve forma satışında da önemli artış yaşandı..
2018-2019 sezonu için 39 bin 226 adet kombine bilet satıldı. Aynı dönemde satılan forma sayısı da 82 bin 148'e ulaştı
(Akşam)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.