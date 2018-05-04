Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ile Ali Koç arasında planlanan kahvaltı iptal edildi

Toplantının bugün yapılması konusundaki öneri İki başkan adayının yoğun programları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Divan Toplantısı'nda Aziz Yıldırım yaptığı konuşmada, 3 Temmuz sürecinin henüz tamamlanmadığı belirtmiş, 'Ali bey ile beraber 6 yıl çalıştım Benim tek isteğim vardı; Yargıtay'dan da beraat etmek. Benim başkanlıkla ilgili bir sıkıntım yok. Aziz Yıldırım, Yargıtay kararıyla beraat edecek. Benim tek düşüncem bu. Fenerbahçe beraat edecek, üzerimizdeki kara leke kalkacak.

Fenerbahçe'nin kapısında bekçi olmaya her zaman hazırım, benim başkanlıkla, koltukla ilgili bir sıkıntım yok" demişti. Ali Koç ise, 'Sayın başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşmanın ardından konuşma yapmaya gerek yok. Bunun üstüne konuşma olmaz' şeklinde yanıt vermişti. İkilinin önümüzdeki günlerde kahvaltıda bir araya gelmesi bekleniyor.

(Fanatik)