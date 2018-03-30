Aziz Yıldırım'a muhalif olarak bilinen Hulusi Belgü, Barış Ertül ve Murat Aşık disiplin kuruluna sevk edildi

Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım'a muhalif olarak tanınan üç isim; Hulusi Belgü, Barış Ertül ve Murat Aşık disiplin kuruluna sevkedildi.

Eski yöneticilerden Hulusi Belgü, sevk belgesini Twitter'dan paylaştı. Bilindiği üzere üç isim de Aziz Yıldırım'a uzunca bir süredir sert muhalefet yapıyor.

Murat Aşık'ı diğer iki isimden ayıran taraf ise eski başkanlardan Metin Aşık'ın oğlu olması.

Barış Ertül ise bir başka muhalif isim ve Ali Koç'un destekçisi Sadettin Saran'ın şirketinde çalışıyor. (Fanatik)