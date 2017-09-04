Fenerbahçe'de Başakşehir maçı öncesi Giuliano ve Isla endişesi!

Ligde Cumartesi günü karşılaşacağı Başakşehir'i mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Güney Amerika'ya giden oyuncuların durumu tartışılıyor.

Şili ile milli takımda bulunan Isla ve Brezilya Milli Takımı'nda olan Giuliano'nun,maçları 5 Eylül'de oynanacak.

Bu karşılaşmaların ardından 7 Eylül'de İstanbul'a dönmesi beklenen iki futbolcu, takımla sadece 1 gün idman yaptıktan sonra Başakşehir karşısına çıkacak. Futbolcuların yorgun olacağını hesaba katan teknik heyet, ne yapacağını kara kara düşünüyor.

ISLA BABA OLUYOR

Martina adında bir kız babası olan Mauricio Isla, ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayacak. Şilili futbolcunun hayat arkadaşı Gala Caldirola'nın ikinci kez hamile olduğu öğrenildi. (Sabah)