Fenerbahçe'de başkanlık seçimi Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda yapılacak!

Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım seçimin Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadı'nda yapılacağını açıkladı.

Yıldırım: "Bu kongreyi statta yapacağız. Böyle karar aldık. Bu da Fenerbahçe’nin bir ilki olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır. Çünkü Ülker Arnena’da yapılması çok zor. Oy kullanacak sayısı oldukça fazla" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarışacağı başkanlık seçiminde Fenerbahçe stadında yaklaşık 25 bin oy kullanılması bekleniyor. (Skorer)