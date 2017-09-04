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Aziz Yıldırım: Ben Arfa'yı alırsın ama nasıl alırsın? Çok transfer yaparsak batarız

Fenerbahçe Kulübü'nün bayramlaşma töreninde, sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım flaş açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni bugün gerçekleşti... Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki törene damga vuran isim ise Başkan Aziz Yıldırım oldu. Yıldırım, bayramlaşma töreninde medya mensuplarına açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi...
 
UKRAYNA MAÇI SONRASI MEDYA BİZİM OYUNCULARI HEDEF ALDI
 
- Türk futbolunun gelişimi sadece Altınordu ile olmaz. Bütün takımlar Altınordu gibi olmalı. Ukrayna ile oynadığımız milli maçtan sonra medya sağolsun, bizim oyuncularımızı hedef aldı.
 
SOSYAL MEDYA VE MEDYA YÜZÜNDE ISLIKLANIYORLAR
 
- Mehmet Topal, Ozan, İsmail, Şener'i konuşuyorlar. Öyle bir hale getirdiniz ki çocuklar 20. dakikada yuhalanıyor. Sosyal medya ile medya, 22 yaşındaki çocukları hedef yaptı. 20. dakikada ıslıklanıyorlar, protesto ediliyorlar, yuhalanıyorlar.
 
ELLERİ, AYAKLARI TİTRİYOR O ÇOCUKLARIN
 
- Ozan Tufan'a, bu çocuğa bir sürü bonservis parası ödedik. "Geleceğin en iyi oyuncusu" dedik. Ne oldu, "Tu kaka yaptık" hep beraber. Türkiye'de sosyal medyadan sonra eksen kayması var.
 
- Taraftar seninleyiz diyor sonra yuhalıyorlar. 20 yaşındaki çocukların eli ayağı birbirine dolanıyor. Bu çocuklar kaybolup gidiyor. Zaten temel yok bu çocuklarda. Toparlasa mücadele etse ne olacak?
 
- Rakiplerde, yabancılarda, adamlarda spor kültürü var. Yense de yenilse de alkışlıyorlar. Siz bir maç kötü oynuyor, sallıyorsunuz. Hep beraber karalama politikası. Yol gösterme gibi durum yok. Kanalların hepsinde siyasi şeyler var.
 
BEN ARFA'YI ALIRSIN AMA NASIL ALIRSIN?
 
- Medyada bir gün çok iyi diyen adam ertesi gün tam tersini söylüyor. Gidişat kötü. Oyuncular, kulüple ilişkiler. Daha transfer yapmamışız gibi yayınlar yapıyorsunuz. Mayıs'ta kaç oyuncu lazımdı, kaç oyuncu aldık.
 
- Bazı oyuncularla görüştük, bazısı oldu, bazısı olmadı. Şartların ne olduğuna bakmıyorlar. Ben Arfa diyorlar, başka şey diyorlar. Nasıl geliyor kardeşim bu adam. İki gün önce yalanladık. Türk medyası yazıyor, yabancı basın, Türk medyasından alıyor.
 
ÇOK TRANSFER YAPARSAK BATARIZ
 
- Ben Arfa'yı yine alırsın. Almak ayrı bir şey. Şartlar var. Çok transfer yaparsak, batarız. Ondan sonra da çıkaramazsın zararı. Gelir ve gideri dengelememiz gerek.
 
KOCAMAN İÇİN TEZAHÜRAT
 
Fenerbahçe'deki bayramlaşma törenine Futbol takımının teknik direktörü Aykut Kocaman da katıldı. Alper ile birlikte törende yer alan Aykut Kocaman, salonda bulunan üyelerin ilgi odağındaydı.
 
Tecrübeli hoca için üyeler, "Sen bizim Kocaman gururumuzsun" tezahüratı da yaptı.

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