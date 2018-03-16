Fenerbahçe'de 'bilabedel' tartışması alevlendi

Fenerbahçe, seçim çalışmalarını yürüten başkan adayı Ali Koç'un kulübe yönelttiği 'bilabedel üyelik'le ilgili iddiaları araştırıyor. Koç, 27 Ocak 2018'deki Yüksek Divan Kurulu başta olmak üzere, birçok platformda kulübe "bilabedel" üyeler yapıldığı iddiasını dile getirmiş, bu iddia büyük yankı bulmuştu. Bu konuda bir soruşturma başlatan F.Bahçe Kulübü, Genel Sekreter Mahmut Uslu imzasıyla Koç'a bir yazı göndererek, iddiasıyla ilgili elindeki bilgi ve belgeleri kulüple paylaşmasını istedi. Koç'un, kulüpten gönderilen yazıya cevabı ise gecikmedi. "3 iş günü içerisinde cevap veriniz" notuyla gönderilen yazıya, "bilabedel" kelimesini "bedava" anlamında kullanmadığını, "kulübe üye olan şahsın üyelik ücretinin başka biri tarafından ödendiği" anlamında kullandığını ifade eden Koç, söz konusu iddianın sosyal medyada sıkça dile getirildiğini, kulübü veya yönetimi hiçbir şekilde suçlamadığını, konuyla ilgili elinde bir bilgi ve belge bulunmadığını, iddianın aksini kanıtlama yükümlülüğünün ise yöneticilerde olduğunu bildirdi.

'HUKUKİ BİR GEREKLİLİK VAR'

Yönetim cephesi ise bu sözlerinden, elinde herhangi bir kanıt, bilgi veya belge olmadığının anlaşıldığını ifade ederek, Koç'a özetle şu sözlerle cevap verdi: "Cevabınızın içeriğine bakıldığında kamuoyu önünde dillendirdiğiniz 'bilabedel üyelik' konusunun dedikodudan ibaret olduğu anlaşılmaktadır. Kulübün, Başkan ve Yönetim Kurulu'nun onur ve şerefini ilgilendiren bu kadar önemli bir konu için ispatı mümkün olmayan soyut ve bir anlamda dedikodunun tarafınızca kaynak gösterilmiş olması üzüntü vericidir. Tarafımızca ciddiye alınan ve soruşturma başlatılan bu iddianın hukuki sonuçları itibari ile ispatı gereklidir. İddianın ispatının ise, iddia sahibi tarafından yapılma zorunluluğu bir hukuki gerekliliktir ve bu gereklilik sizin tercihiniz ile yer değiştirmez."

"DİVAN'DA SİZ SÖYLEDİNİZ!"

Kulübün cevabında ayrıca, Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu'ndaki konuşması referans gösterildi. Ali Koç'un Divan Kurulu'nda, "Bize geliyorlar, 'bizi üye yaptılar, eşimi, beni, oğlumu. Bilabedel yaptılar ama biz oyumuzu size vereceğiz' diyorlar" sözlerinin hatırlatıldığı cevap yazısında, "Cevabınızda, söz konusu iddianın F.Bahçe camiası mensupları tarafından ve sosyal medyada yer bulduğu ifadeleri yer almaktadır; ancak bu iddiayı ilk siz Yüksek Divan Kurulu'nda dile getirdiniz. Dediklerinizden, bizzat kulübe üye yapılmış bir kişi tarafından size anlatıldığı ve Divan'daki konuşmanızla bize yazdığınız cevabın örtüşmediği anlaşılmaktadır" denildi.

BİLABEDEL NE DEMEK?

'Bedel' kelimesi, isim olarak değer, fiyat, kıymet anlamına geliyor. 'Bila' kelimesi ise Arapça kökenli olup, "sız, siz" şeklinde olumsuzluk eki olarak kullanılıyor. 'Bila', birlikte kullanıldığı kelimeye olumsuzluk anlamı katıyor. Böylece 'Bilabedel' kelimesi bedelsiz, bedava anlamına geliyor. Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın resmi sitesindeki Hukuk Sözlüğü'ne göre de, 'Bilabedel', bedelsiz, ücretsiz anlamlarında kullanılıyor.

(Sabah)