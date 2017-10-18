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Fenerbahçe'de derbi primi henüz daha açıklanmadı

Sarı-lacivertli oyuncular, Başkan Aziz Yıldırım’ın Samandıra’ya gelerek G.Saray sınavı öncesi verilecek galibiyet ödülünü açıklamasını bekliyor.

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Fenerbahçe'de prim sistemi bu yıl, son 2 yıldan farklı olarak uygulanıyor. Daha önceleri, tüm derbi ve diğer maçların primlerini sezon başında açıklayan sarı-lacivertli yönetim, bu sezon ise primleri maçtan 1 ya da 2 gün önce açıklıyor. Bu da her hafta başı takımda farklı bir heyecan yaratıyor. Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında aldığı derbi zaferinde yönetim, tüm futbol takımına 2 milyon TL'den fazla prim ödedi. Bu ödemenin ardından futbolcuların gözleri Galatasaray derbisine çevrildi. Ligdeki iddiayı sürdürme açısından kritik olan mücadele prim dopingiyle daha da heyecanlı bir hal alacak.

RAKAM BELLİ DEĞİL

Galatasaray maçının primi şu an için belirsiz. Rakamın ne kadar olacağı konusunda gözler Başkan Aziz Yıldırım'da... Zorlu Beşiktaş maçından 1 gün önce Samandıra'ya giderek prim bedelini açıklayan başkan Yıldırım'ın, bu hafta da cuma ya da cumartesi günü tesislere uğrayacağı ve sarı-lacivertli futbolculara müjdeyi bizzat vereceği öğrenildi.

(Sabah)

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