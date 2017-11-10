Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu!

Kadroda 14 yabancı bulunuyor. Ayrıca Eljif Elmas’a da ocakta lisans çıkartılacak. Devre arasında takviye yapmak için kolları sıvayan yönetim, önce kontenjanı boşaltmak için ter dökecek. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Van Persie ile görüşme yapılıp, alacağının bir bölümü karşılığında bonservisinin teklif edilmesi planlanıyor.

Sezon başında Spartak Moskova’nın istediği Neustadter de hem gelir elde edilmesi hem de vasat performansı nedeniyle gözden çıkartıldı. Fernandao’yu transfer etmek için harekete geçen Bursaspor’a, “Gelin görüşelim” mesajı gönderilecek.

Yerliler de topun ağzında

Süper Lig’den birçok talibi olan Aatif da gönderilecek isimler arasında yer alıyor. Yabancıların dışında; Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal ve Şener Özbayraklı gibi beklentilerin altında kalan yerlilerle de teklif gelmesi halinde yollar ayrılacak. Ocak ayı için düşünülen tek takviye hücuma dönük çok yönlü bir orta saha oyuncusuydu. Haftalar ilerledikçe öncelik sırası değişti, sol bek arayışları başladı. Aykut Kocaman, bu iki bölgeye mutlaka transfer yapılmasını istiyor. Ayrıca bir de stoper aranıyor.

Fenerbahçe’nin kalabalık bir transfer listesi var. Ancak öncelikler belirlendi. Sol bekte Luke Shaw için yapılan girişimler sonuç vermeyince, rota Chelsea’li Abdul Rahman Baba’ya çevrildi. Ganalı’nın kiralık olarak imza atabilecek olması, yönetimin elini rahatlatıyor.

Tek sıkıntı Leicester