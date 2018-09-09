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Fenerbahçe'de Dirk Kuyt hamlesi

UEFA A lisansı diplomasını alan Kuyt'ın ismi Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'nun yardımcı antrenörlüğü için geçiyor.

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UEFA A lisansı diplomasını alan Kuyt'ın ismi Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu'nun yardımcı antrenörlüğü için geçiyor.
 
UEFA A lisansı kategorisinde diplomasını alan Dirk Kuyt bundan böyle teknik direktör yardımcısı olarak görev yapabilecek. Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde taraftarların sevgilisi olan Dirk Kuyt’ın adı sarı-lacivertlilerin de yardımcı antrenörlüğü için geçiyor.
 
Yönetim, Cocu’nun yanına ligi ve takımı yakından tanıyan bir isim getirmeyi planlıyor. Yönetim içerisinde Kuyt’ın, Cocu’nun yardımcılığına getirilmesi yönünde görüşler bulunuyor.
 
Kuyt’ın, Fenerbahçe'den gelebilecek böyle bir teklife de sıcak baktığı öğrenildi. (Yeni Şafak)

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