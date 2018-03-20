Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de Eljif Elmas belirsizliği

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Elif Elmas artık takımının U21 maçlarında bile görev alamıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eljif Elmas, sezon başında yoğun uğraşlar sonucunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Son olarak Beşiktaş'a karşı U21 maçında forma giyen ve o mücadelede rakibine çok sert bir hareket yapan Makedon futbolcu, kırmızı kart görmemiş ve sosyal medyada kendisi hakkında olumsuz mesajlar paylaşılmıştı. O hareketinin ardından Aykut Kocaman tarafından oynanan 3 lig maçında da kadroya alınmayan genç yetenek U21 mücadelelerinde de tercih edilmedi.

18 yaşındaki oyuncu, Makedonya'nın gelecekteki yıldızı olarak lanse ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın serbest kalma bedeli olarak 25 milyon euro bedel biçtiği Eljif Elmas, 3 haftadır sarı lacivertli formayı giyemiyor. 

'GİTMEK İSTİYORUM' İDDİASI

Yenişafak'ın haberine göre; Fenerbahçe'ye transfer olurken A Takım'da daha fazla şans bulmayı bekleyen oyuncunun bulunduğu durumdan dolayı rahatsız olduğu ve yeni sezonda oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ifade ediliyor.

18 yaşında olmasına rağmen Makedonya Milli Takımı'nda oynayan ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen Eljif Elmas, Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin köylerinde ÖSO´ya sıcak karşılama

Afrin köylerinde ÖSO´ya sıcak karşılama

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

Kıyıya vuran canavar şoke etti!

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA