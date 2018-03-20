Fenerbahçe'de Eljif Elmas belirsizliği

Eljif Elmas, sezon başında yoğun uğraşlar sonucunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Son olarak Beşiktaş'a karşı U21 maçında forma giyen ve o mücadelede rakibine çok sert bir hareket yapan Makedon futbolcu, kırmızı kart görmemiş ve sosyal medyada kendisi hakkında olumsuz mesajlar paylaşılmıştı. O hareketinin ardından Aykut Kocaman tarafından oynanan 3 lig maçında da kadroya alınmayan genç yetenek U21 mücadelelerinde de tercih edilmedi.

18 yaşındaki oyuncu, Makedonya'nın gelecekteki yıldızı olarak lanse ediliyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın serbest kalma bedeli olarak 25 milyon euro bedel biçtiği Eljif Elmas, 3 haftadır sarı lacivertli formayı giyemiyor.

'GİTMEK İSTİYORUM' İDDİASI

Yenişafak'ın haberine göre; Fenerbahçe'ye transfer olurken A Takım'da daha fazla şans bulmayı bekleyen oyuncunun bulunduğu durumdan dolayı rahatsız olduğu ve yeni sezonda oynayabileceği bir takıma gitmek istediği ifade ediliyor.

18 yaşında olmasına rağmen Makedonya Milli Takımı'nda oynayan ve geleceğin yıldızları arasında gösterilen Eljif Elmas, Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalamıştı.