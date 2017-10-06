Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen ve milli takımlarda yer alan oyuncuların katılmadığı antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon hareketlerinin ardından A takım ile genç oyunculardan oluşan karma ekipler antrenman maçı yaptı. Karşılaşmayı 5-0 kazanan ekibin gollerini; Giuliano (2), Chahechouhe (2) ve Fernandao kaydetti.

Fenerbahçe, hazırlıklarına 2 günlük iznin ardından 9 Ekim Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA