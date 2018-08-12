Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de forvet tamam! Şimdi sıra stoperde

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, stoper transferi için Martins Indi, Kara Mbodj ve Mateo Musacchio ile dirsek temasında... Yönetim, futbolcu satışı gerçekleştirir gerçekleştirmez, 3 isimden birini kadrosuna katacak.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe stoper transferine odaklandı... Ayew ve Slimani transferlerini tamamlayan Sarı- Lacivertliler, futbolcu satışı yaptıktan sonra yıldız bir stoperi kadrosuna katacak. 
 
Fenerbahçe'nin transfer listesindeki stoperler Kara Mbodji, Mateo Musacchio ve Martins Indi... Yönetim, bu 3 isimle temaslarını hızlandırdı. 3 isimden birinn önümüzdeki hafta kiralık olarak alınması bekleniyor.
 
INDI'NİN SAKATLIĞI ARAŞTIRILACAK
 
İngiltere Ligi takımlarından Stoke City'de forma giyen Hollandalı stoper Martins Indi 26 yaşında... Cocu'nun öncelikli hedefi o... Ancak, tecrübeli futbolcu dün oynanan Brendford maçında sakatlandı. Onun transferinde sakatlık durumuna göre hareket edilecek.
 
YEDEKLER İSE KARA VE MATEO
 
Listedeki diğer isimler ise Anderlecht'in Senegalli stoperi Kara Mbodj. 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2020'de sona eriyor. Milan'ın 27 yaşındaki Arjantinli stoperi Mateo Musacchio'da bir başka alternatif. (Takvim)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Köpek yüzünden 2 kişiyi öldürdü...Dehşet anları kamerada

Köpek yüzünden 2 kişiyi öldürdü...Dehşet anları kamerada

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Bunları sadece Rusya'da görebilirsiniz

Bunları sadece Rusya'da görebilirsiniz

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA