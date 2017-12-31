Fenerbahçe'de futbolcular 2018'e alacaksız giriyor
Fenerbahçe'de yönetim, ilk yarının sonunda performansını artıran futbol takımını ödüllendirerek ödemeleri erken gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'de yönetim, ilk yarının sonunda performansını artıran futbol takımını ödüllendirerek ödemeleri erken gerçekleştirdi.
Oyunculara tatile çıkarken 1 Ocak tarihi beklenmeden tüm alacakları ödendi. Kulübün 2017'ye dair hiçbir oyuncuya borcu kalmadı.
Bu ödemeyle, Süper Lig'de son 6 maçta 16 puan toplayan, Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale göz kırpan futbolculara bir anlamda teşekkür edilmiş oldu. (Sabah)
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