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Fenerbahçe'de futbolcular 2018'e alacaksız giriyor

Fenerbahçe'de yönetim, ilk yarının sonunda performansını artıran futbol takımını ödüllendirerek ödemeleri erken gerçekleştirdi.

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Fenerbahçe'de yönetim, ilk yarının sonunda performansını artıran futbol takımını ödüllendirerek ödemeleri erken gerçekleştirdi. 
 
Oyunculara tatile çıkarken 1 Ocak tarihi beklenmeden tüm alacakları ödendi. Kulübün 2017'ye dair hiçbir oyuncuya borcu kalmadı. 
 
Bu ödemeyle, Süper Lig'de son 6 maçta 16 puan toplayan, Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale göz kırpan futbolculara bir anlamda teşekkür edilmiş oldu. (Sabah)

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