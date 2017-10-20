Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.