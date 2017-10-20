Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde yapılan antrenman ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İdmanda 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman çift kale maçın ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.