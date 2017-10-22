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Fenerbahçe'de Galatasaray galibiyetinin primi belli oldu

Fenerbahçe yönetiminin, Galatasaray galibiyetine, Beşiktaş derbisinden 500 bin TL daha fazla prim verme kararı aldığı öğrenildi

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Kadıköy'de 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçı öncesi Samandıra'ya gidip, galibiyet primini 2 milyon TL olarak açıklayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kritik Galatasaray derbisi için de tesislerde takımla bir araya gelip primi açıklayacaktı. Ancak cenaze nedeniyle bu planını gerçekleştiremedi.
 
Yıldırım'ın, bugün maç yolculuğu öncesi kafileyi uğurlamak için tesislere geleceği, primi de o zaman açıklayacağı öğrenildi.
 
Bu arada yönetimin 2.5 milyon TL prim verme kararı aldığı gelen haberler arasında. Ev sahibi Galatasaray'da ise derbi için ektra prim dağıtılmayacak ancak galibiyet durumunda bir sürpriz bekleniyor.
 
CAM KIRAN GİREMEYECEK
 
Derbiye saatler kala Emniyet Müdürlüğü ve Spor Bakanlığı önemli bir karara imza attı. Bu karara göre, Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray maçına gittikleri otobüsün camlarını kırarlarsa müsabakaya alınmayacak. Bu kural bugünkü derbide ilk kez uygulanacak.

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