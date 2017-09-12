Fenerbahçe'de görev alan 4 santrafor, hazırlık maçları dahil ne gol atabildi ne de asist yapabildi

Sezona kötü başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplara dahi kalamazken, Süper Lig’de de ilk 4 hafta sonunda 5 puan toplayabildi. Oynadığı 8 resmi maçtan sadece 2’sini kazanabilen sarı lacivertli takımda şu an itibariyle en önemli sorun kalede gibi görünse de forvet hattında ciddi bir kriz yaşanıyor.

Sakatlığı bulunan Fernandao’dan hiç faydalanamayan Kocaman, Ahmethan ve Soldado’ya 5’er, Van Persie’ye 4, son transfer Janssen’e de 1 resmi maçta şans tanıdı. Genç Ahmethan, çalışkanlığıyla olumlu not aldı ancak skora katkıda bulunamadı. Van Persie, sakatlığının da etkisiyle takıma katkıda bulunamıyor. Daha sonra transfer edilen Soldado da 5 maçta vasatı aşamadı. Van Persie, Ahmethan ve Soldado’dan beklediğini alamayan Kocaman, umutlarını son transfer Janssen ile sakatlığını atlatıp hızla form tutan Fernandao’ya bağlamış durumda...

HANGİ FORVET KAÇ MAÇ OYNADI?

OYUNCU MAÇ DAKiKA

Van Persie 4 200

Soldado 5 267

Ahmethan 5 242

Janssen 1 30

F.BAHÇE’NİN BU SEZON OYNADIĞI MAÇLAR

SÜPER LİG

Göztepe-F.Bahçe: 2-2

F.Bahçe-Trabzon: 2-2

G.Birliği-F.Bahçe: 1-2

F.Bahçe-Başakşehir: 2-3

AVRUPA LİGİ

S. Graz-F.Bahçe: 1-2

F.Bahçe-S.Graz: 1-1

Vardar-F.Bahçe: 2-0

F.Bahçe-Vardar: 1-2

HAZIRLIK

F.Bahçe-J.Bükreş: 2-3

F.Bahçe-S.Lizbon: 1-2

F.Bahçe-Marsilya: 0-1

F.Bahçe-A.Bilbao: 0-0

F.Bahçe-Monaco: 1-1

F.Bahçe-Cagliari: 1-0

F.BAHÇE’NİN RAKİPLERİNİN SANTRFORLARI NE YAPTI?

FUTBOLCU MAÇ GOL ASİST

GALATASARAY

Bafetimbi Gomis 6 5 2

Eren Derdiyok 5 0 0

BEŞİKTAŞ

Cenk Tosun 4 2 1

Alvaro Negredo 5 0 0

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

Adebayor 8 2 2

Napoleoni 7 1 1

Mevlüt Erdinç 2 0 0

TRABZONSPOR

Burak Yılmaz 3 3 0

Hugo Rodallega 3 2 0

Dame N’Doye 2 0 0

(Hürriyet)