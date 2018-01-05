Son Dakika Haberleri 5

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de gözler Mehmet Ekici'ye çevrildi

Antalya'da ikinci devre hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de tüm gözler sakatlığı geçen Mehmet Ekici'ye çevrildi.

  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ligin ilk yarısında geçirdiği sakatlıklarla takıma katkı sağlayamayan Mehmet Ekici yapılan yoğun tedavilerin ardından iyileşmiş durumda.

Habertürk'ün haberine göre; devre arasında da doktorların verdiği programı uygulayan Ekici bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Genç oyuncunun yeniden sakatlanmaması için ilk etapta aşırı yükleme yapılmayacak.

ÖNCE KUVVET SONRA TAKTİK!

Fenerbahçe'nin Antalya kampındaki programı belli oldu. Buna göre teknik direktör Aykut Kocaman sabahları kuvvet ve dayanıklılık üzerine çalışmalar yaptıracak. Öğleden sonra yapılacak çalışmalar ise taktik ağırlıklı ve çift kale maçlarla geçecek. Kampın sonuna kadar çifte mesailer sürecek.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik kabine değişikliği açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan kritik kabine değişikliği açıklaması

Çin'den yapay zeka alanına dev yatırım

Çin'den yapay zeka alanına dev yatırım

Efsane olmuş whatsapp diyalogları kırdı geçirdi

Efsane olmuş whatsapp diyalogları kırdı geçirdi

İşte İran'daki o provokatörler

İşte İran'daki o provokatörler

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA