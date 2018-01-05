Fenerbahçe'de gözler Mehmet Ekici'ye çevrildi

Ligin ilk yarısında geçirdiği sakatlıklarla takıma katkı sağlayamayan Mehmet Ekici yapılan yoğun tedavilerin ardından iyileşmiş durumda.

Habertürk'ün haberine göre; devre arasında da doktorların verdiği programı uygulayan Ekici bugün takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Genç oyuncunun yeniden sakatlanmaması için ilk etapta aşırı yükleme yapılmayacak.

ÖNCE KUVVET SONRA TAKTİK!

Fenerbahçe'nin Antalya kampındaki programı belli oldu. Buna göre teknik direktör Aykut Kocaman sabahları kuvvet ve dayanıklılık üzerine çalışmalar yaptıracak. Öğleden sonra yapılacak çalışmalar ise taktik ağırlıklı ve çift kale maçlarla geçecek. Kampın sonuna kadar çifte mesailer sürecek.