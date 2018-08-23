Fenerbahçe'de Göztepe hazırlıkları

Fenerbahçe Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 25 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetimindeki günün ikinci antrenmanı salonda gerçekleştirildi. Futbolcular, kuvvet ve dayanıklılık çalışması yaptı.

Fenerbahçe, Göztepe maçı hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayarak özel uçakla İzmir'e gidecek.