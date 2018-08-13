Fenerbahçe'de gündem Klavan ve Marcos Rojo

İki yabancı transfer Ayew ve Slimani’yi İngiltere’den getiren Damien Comolli, stoper tercihini de Ada ülkesinden yapacak gibi görünüyor.

KARAR MOURİNHO'NUN

Arjantinli savunmacının Manchester United’da forma şansı kalmadı. Bu nedenle ayrılmak istiyor. Ancak son kararı Jose Mourinho verecek. Portekizli menacer, elinde 5 stoper olmasına rağmen bir yenisini daha istedi ancak bu talebi karşılanmadı. Yönetimle arası bozuk olan Mourinho’nun Rojo konusundaki kararı merakla bekleniyor.

INDI İSTİYOR, STOKE BIRAKMIYOR

Kırmızı-Beyazlılar, Premier Lig’den Championship’e düştükten sonra birçok yıldızını kaybetti. Martins İndi’yi de göndermeyi planlıyorlardı ancak takımdaki sakatlıklar sonrası Stoke Yönetimi bu karardan geri adım attı. Hollandalı savunmacı ise hâlâ ayrılmak istiyor. Comolli, Stoke’un inadını kıramazsa İndi’den vazgeçecek.

KLAVAN İÇİN TEKLİF YAPIYOR

Estonyalı savunmacı, Rojo’ya benzer bir durum yaşıyor. Şu anda Liverpool’da 5. stoper konumunda. Klopp, Klavan’ın ayrılmasına onay verdi. Tecrübeli savunmacı, İngiltere’de transferin son gününde Newcastle’a kiralanacaktı ancak olmadı. Bu kez Comolli, 32 yaşındaki stoper için eski takımı Liverpool’a kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor.