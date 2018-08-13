Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de gündem Klavan ve Marcos Rojo

İki yabancı transfer Ayew ve Slimani’yi İngiltere’den getiren Damien Comolli, stoper tercihini de Ada ülkesinden yapacak gibi görünüyor. Rojo ve İndi için girişimlerde bulunan Comolli, Klavan’ı da listeye aldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İki yabancı transfer Ayew ve Slimani’yi İngiltere’den getiren Damien Comolli, stoper tercihini de Ada ülkesinden yapacak gibi görünüyor.

KARAR MOURİNHO'NUN

Arjantinli savunmacının Manchester United’da forma şansı kalmadı. Bu nedenle ayrılmak istiyor. Ancak son kararı Jose Mourinho verecek. Portekizli menacer, elinde 5 stoper olmasına rağmen bir yenisini daha istedi ancak bu talebi karşılanmadı. Yönetimle arası bozuk olan Mourinho’nun Rojo konusundaki kararı merakla bekleniyor.

INDI İSTİYOR, STOKE BIRAKMIYOR

Kırmızı-Beyazlılar, Premier Lig’den Championship’e düştükten sonra birçok yıldızını kaybetti. Martins İndi’yi de göndermeyi planlıyorlardı ancak takımdaki sakatlıklar sonrası Stoke Yönetimi bu karardan geri adım attı. Hollandalı savunmacı ise hâlâ ayrılmak istiyor. Comolli, Stoke’un inadını kıramazsa İndi’den vazgeçecek.

KLAVAN İÇİN TEKLİF YAPIYOR

Estonyalı savunmacı, Rojo’ya benzer bir durum yaşıyor. Şu anda Liverpool’da 5. stoper konumunda. Klopp, Klavan’ın ayrılmasına onay verdi. Tecrübeli savunmacı, İngiltere’de transferin son gününde Newcastle’a kiralanacaktı ancak olmadı. Bu kez Comolli, 32 yaşındaki stoper için eski takımı Liverpool’a kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Kabe-i Şerif´in kapısını açmak isteyen şahıs tutuklandı

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Dikenli incirin faydaları nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Hurda Otomobiller Yarıştı

Hurda Otomobiller Yarıştı

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA