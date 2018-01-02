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Fenerbahçe'de hedef 21 yaşındaki sol bek Mohamed Fares

Sol kanat için transfer arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin hem sol bek, hem de sol açık bölgelerinde oynayabilen Mohamed Fares'i takibe aldığı iddia edildi.

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Devre arası transfer döneminde sol kanadını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe için gündeme sürpriz bir isim girdi.

İtalyan basınının iddiasına göre Fenerbahçe, İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'nın 21 yaşındaki futbolcusu Mohamed Fares ile yakından ilgileniyor.

FENERBAHÇE VE NAPOLI

Fransız asıllı Cezayirli futbolcu, hem sol açık hem de sol bek pozisyonlarında oynayabiliyor. Yüksek potansiyeli ile dikkat çeken Mohamed Fares'i Fenerbahçe'nin dışında Napoli'nin de izlediği belirtildi.

2013 yılından bu yana Verona ekibinde forma giyen Mohamed Fares, bu sezon toplam 15 maçta oynarken 1 gol ve 1 asist ile mücadele etti.

(Sporx)

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