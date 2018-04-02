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Fenerbahçe'de her maça ayrı prim!

Fenerbahçe'de paket prim sistemi kalktı. Sarı-Lacivertli futbolcular kalan 8 haftada kazandıkları her maç için ayrı prim alacak.

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Süper Lig'de son 8 haftaya girilirken Fenerbahçe yönetimi, futbolcuların motivasyonunu en üst düzeyde tutabilmek için yeni bir prim sistemi getirdi.

Kalan 8 haftada paket prim sistemi uygulanmayacak. Kazanılacak her maçın primi ayrı olacak. Futbolcular pirim miktarını kazandıkları maçın sonuna görecekler.

KAYSERİ MAÇIYLA BAŞLIYOR

Yeni prim sistemi bu akşam Kayseri deplasmanıyla birlikte başlayacak. Fenerbahçe, sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüsleyebilirse ayrıca yüksek bir şampiyonluk primi hesaplarına yatacak.

KOCAMAN TOPLANTI YAPTI

Bu arada F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman da Kayseri yolculuğu öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaptı. Kocaman, "Kazanmaya mecburuz. 90 dakika bunun bilincinde olun" dedi.

KAZANACAĞIZ VE BEKLEYECEĞİZ

Kocaman, "En küçük bir kayıp bizi yarıştan kopartır. Mantık çizgileri içerisinde yarış dışı kalırız! Kazanıp bekleyeceğiz. Ligde her şey olur. Mücadelemizi sahada göstermeliyiz" ifadesini kullandı.

(Takvim)

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