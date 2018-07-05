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Fenerbahçe'de İbrahim Kurban görevinden ayrıldı

Fenerbahçe Kulübü, bağımsız yönetim kurulu üyesi İbrahim Kurban'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını KAP'a bildirdi.

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Fenerbahçe Kulübü'nde bağımsız yönetim kurulu üyesi İbrahim Kurban'ın görevinde ayrıldı. 
 
Sarı-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na konuyla ilgili şu açıklama yapıldı: "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın İbrahim Kurban kendi isteği ile görevinden ayrılmıştır."

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