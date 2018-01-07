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Fenerbahçe'de ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan  sarı-lacivertli ekip, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde çalıştı.
 
İdman öncesinde salonda çalışan futbolcular antrenmana sahada devam  etti. Pas ile başlayan antrenmanda futbolcular üç gruba ayrıldı. Oyuncular,  değişimli olarak dar alanda çift kale maç oynadı.
 
Tedavileri devam eden İsmail Köybaşı, Vincent Janssen, Nabil Dirar ile  Mehmet Ekici özel program dahilinde takımdan ayrı çalışma yaptı.
 
Antrenman öncesinde Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonundan görevliler  kampa gelerek bazı oyunculara testler uyguladı. Komisyon görevlileri, Mehmet  Topal ve Martin Skrtel'den idrar, Mathieu Valbuena, Josef de Souza ve Giuliano de  Paula'dan kan örneği aldı.
 
Çalışmayı, Lara ve Manavgat Fenerbahçe Spor Okulları öğrencileri de  izledi.
 
Fenerbahçe, ikinci yarı hazırlıklarına akşam yapacağı günün ikinci  antrenmanı ile devam edecek.

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