Emmanuel Emenike sezon sonuna kadar Spartak Moskova forması giyecek
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike'nin, eski takımı Spartak Moskova'ya kiralandığı öğrenildi.
- Fanatik
Fenerbahçe'de bir türlü istediğini bulamayan ve son olarak Dick Advocaat tarafından kadro dışı bırakılan Emmanuel Emenike, eski takımı Spartak Moskova'ya kiralandı.
Rus ekibinin yöneticileriyle, sarı lacivertli takımın yetkilileri arasında yapılan görüşmede, Nijeryalı forvet oyuncusunun 6 aylığına Spartak'a kiralanması için anlaşma sağlandığı öğrenildi.
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