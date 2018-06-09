Fenerbahçe'de ilk hedef Dzeko

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilir seçilmez kolları sıvayan Ali Koç, taraftarı çoşturacak bir isim buldu. Sarı Lacivetlilerin başkanı, Roma'dan ayrılmayı düşünen 32 yaşındaki gol makinesi Edin Dzeko'ya forma giydirmeye kararlı. Koç, ünlü forvet oyuncusunun menajeri İrfan Redzepagic ile masaya oturarak pazarlıklara başlayacak. Yeni başkan ayrıca, İtalya'ya giderek Roma kulübünün yetkilileriyle bonservis bedeli için masaya oturacak.

Ali Koç'un hedefi uzun yıllardır hayranlık duyduğu dünya çapındaki yıldız Dzeko'yu transfer ederek hem Türkiye hem de dünya gündemine Fenerbahçe'nin damgasını vurdurmak.