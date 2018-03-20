Fenerbahçe'de Isla isyanı çıktı!

29 yaşındaki futbolcuya Şili basınıyla yaptığı röportajda, sarı-lacivertli takımda neden düzenli olarak forma giyemediği soruldu.

Cevap olarak "Ben bunu nasıl bilebilirim. Koçuma sormalısınız" diyerek sitem eden Isla, devamında Fenerbahçe'de mutlu olduğunu da belirtip "İstanbul'da olmaktan memnunum. Fenerbahçe'den ayrılmayı kesinlikle düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Fotomaç'ın haberine göre, tecrübeli futbolcu, Galatasaray derbisi ve şampiyonluk yarışı ile ilgili olarak da "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı, olmadı. Puan durumu şampiyonluğa uzaklaştığımızı söyleyebilir ama ben diğer takımlar kadar şansımız olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı..

Son maçı Akhisar'a karşı

Son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Isla, sarı-lacivertli forma ile son maçına 3-2 kaybedilen Akhisar mücadelesinde çıktı. O karşılaşmada da sadece 45 dakika sahada kalabilen Isla, sonraki haftalarda yapılan Yeni Malatya ve Galatasaray maçlarını ise kulübede tamamladı. Isla, ligdeki 26 haftalık periyotta toplam bin 555 dakika görev aldı. Henüz golle tanışamayan oyuncunun 3 asisti var..