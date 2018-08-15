Fenerbahçe'de Islam Slimani yarın imzalıyor

Fenerbahçe, Leicester City'den kiraladığı Islam Slimani için perşembe günü saat 14.00'te imza töreni ve basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yeni transferimiz Islam Slimani’nin imza töreni ve basın toplantısı, 16 Ağustos 2018 Perşembe günü (yarın) saat 14.00’te, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirilecektir.

Basın mensuplarının bilgisine sunarız."