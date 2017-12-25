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Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 27 Aralık Çarşamba günü sahasında İstanbulspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu  Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas  çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi.

Sarı-lacivertlilerin, İstanbulspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı  idmanla tamamlayacağı belirtildi.

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