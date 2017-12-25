Fenerbahçe'de İstanbulspor maçı hazırlıkları başladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 27 Aralık Çarşamba günü sahasında İstanbulspor ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptıkları bildirildi.
Sarı-lacivertlilerin, İstanbulspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacağı belirtildi.
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