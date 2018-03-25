Fenerbahçe'de istenileni veremeyen Luis Neto ile yollar ayrılıyor
Sezon başında Rusya'nın Zenit takımından kiralanan stoper Luis Neto, teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözüne giremedi.
- STAR
Bir türlü beklenen patlamayı yapamayan ve savunmaya istenen katkıyı sağlayamayan Portekizli futbolcu için karar verildi.
Yönetim, 29 yaşındaki savunmacının satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
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