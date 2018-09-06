Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Fenerbahçe'de Jailson ve Aatif rüzgarı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson, antrenmanlardaki performansı ile göz dolduruyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson, antrenmanlardaki performansı ile göz dolduruyor.

Brezilyalı oyuncu dün yapılan çalışmalarda da en çalışkan isimler arasında yer aldı. Takıma çabuk ısınan genç yıldız sabah dar alanda yapılan çift kale maçta tekniği ve kondisyonu ile dikkat çekti.

Sakatlığı geçen Aatıf Chahechouhe da ilk on bire göz kırpıyor. Faslı oyuncu temposu ile 'hazırım' mesajı verirken, Cocu da kendisi ile yakından ilgilendi.

Jailson ve Aatıf'ın Konyaspor maçında ilk 11'de yer almaları bekleniyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bayraktar´dan 'Milli Teknoloji Hamlesi' paylaşımı

Bayraktar´dan 'Milli Teknoloji Hamlesi' paylaşımı

Türk Kaplanı seri üretime hazır

Türk Kaplanı seri üretime hazır

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İdlib nerede son dakika şu anda kimin elinde? İdlib'in son haritasına bakın!

İdlib nerede son dakika şu anda kimin elinde? İdlib'in son haritasına bakın!

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA