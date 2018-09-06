Fenerbahçe'de Jailson ve Aatif rüzgarı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson, antrenmanlardaki performansı ile göz dolduruyor.

Brezilyalı oyuncu dün yapılan çalışmalarda da en çalışkan isimler arasında yer aldı. Takıma çabuk ısınan genç yıldız sabah dar alanda yapılan çift kale maçta tekniği ve kondisyonu ile dikkat çekti.

Sakatlığı geçen Aatıf Chahechouhe da ilk on bire göz kırpıyor. Faslı oyuncu temposu ile 'hazırım' mesajı verirken, Cocu da kendisi ile yakından ilgilendi.

Jailson ve Aatıf'ın Konyaspor maçında ilk 11'de yer almaları bekleniyor.