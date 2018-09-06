Fenerbahçe'de Jailson ve Aatif rüzgarı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson, antrenmanlardaki performansı ile göz dolduruyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jailson, antrenmanlardaki performansı ile göz dolduruyor.
Brezilyalı oyuncu dün yapılan çalışmalarda da en çalışkan isimler arasında yer aldı. Takıma çabuk ısınan genç yıldız sabah dar alanda yapılan çift kale maçta tekniği ve kondisyonu ile dikkat çekti.
Sakatlığı geçen Aatıf Chahechouhe da ilk on bire göz kırpıyor. Faslı oyuncu temposu ile 'hazırım' mesajı verirken, Cocu da kendisi ile yakından ilgilendi.
Jailson ve Aatıf'ın Konyaspor maçında ilk 11'de yer almaları bekleniyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.