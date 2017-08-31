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Fenerbahçe'de Josef de Souza şoku yaşanıyor

Fenerbahçe, West Bromwich ile Josef transferi konusunda anlaşmıştı fakat Josef de Souza, İngiliz ekibiyle anlaşamadı.

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Sarı-Lacivertliler’in Brezilyalı yıldızına İngiltere Premier Lig takımlarından West Bromwich Albion takımı talip olmuştu. Tecrübeli oyuncu da yöneticilerle görüşüp gitmek istediğini belirtince sıkı pazarlıklar sonucunda Fenerbahçe 11.5 milyon euro karşılığında İngiliz kulübüyle anlaşmaya vardı. Gelen bu parayla da Sarı-Lacivertliler önemli transferler yapacaktı. Ancak dün gelen şok haber yönetimin tüm planlarını altüst etti. Josef, WBA’dan istediği parayı artırınca anlaşma sağlanamadı ve bu durum da kulübe iletildi.

TAKIMDA KALACAK

Bu sürpriz gelişmenin ardından İngiliz kulübü aynı mevkinin adamı olan PSG’den Grzegory Krychowiak’ı sağlık kontrolünden geçirip masaya oturunca Fenerbahçe yönetimini de bir telaş aldı. Sarı-Lacivertli yöneticiler, dün akşamki idmanda yer alan Josef ile görüşüp, yıldız orta sahaya kendilerini zor durumda bıraktığını söylediler. Avrupa’da transfer döneminin yarın bitecek olması nedeniyle Josef’in Fenerbahçe’de kalması en güçlü ihtimal olarak görülüyor.

(Habertürk)

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