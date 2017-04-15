Derbide kaleyi Volkan Demirel koruyacak
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, 23 Nisan'daki Galatasaray derbisinde kaleyi Volkan Demirel'e emanet edecek.
23 Nisan'da ligde Galatasaray deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de kaleci belirsizliği sona erdi. Advocaat, Fabiano ve Volkan Demirel arasındaki seçimini Volkan'dan yana kullandı. Hollandalı hoca, Galatasaray maçlarındaki performansından dolayı kaleyi kaptana verecek. Derbideki ilk 11'in geri kalanıyla ilgili ise henüz net bir karar yok. Hollandalı hoca, oyuncuların idman performansına bakacak.
Akşam
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