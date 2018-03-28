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Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Kayserispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 15.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar.

Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alan gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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