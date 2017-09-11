Fenerbahçe'de kriz! Beşiktaş maçına kadar süre
23 Eylül’de Kadıköy’de oynanacak derbi hayati önem taşıyor. Kötü bir sonuç çıkarsa Kocaman’ın işi zor. F.Bahçe, şampiyonluk yarışında kalabilmek için de Beşiktaş derbisini evinde kazanmak zorunda.
F.Bahçe için tehlike çanları erken çalmaya başladı. Süper Lig'de son olarak Başakşehir'e yenilerek 4 haftada 7. puan kaybını yaşayan Sarı-Lacivertliler, 12 gün sonra kader maçına çıkacak. Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Kanarya için milat olacak maç 23 Eylül'de oynanacak.
KOLTUĞU İYİCE SALLANACAK
Fenerbahçe derbide kötü bir sonuç aldığı taktirde Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın koltuğu iyiden iyiye sallanmaya başlayacak. Tecrübeli çalıştırıcı, oynattığı futbol ve oyuncu tercihleriyle taraftarın hedefi.
TARAFTARA UMUT AŞILAYACAK
Beşiktaş derbisi Fenerbahçe'nin bir anlamda bu sezonki kaderini belirleyecek. Kanarya bu maçı kazanırsa taraftara ve camiaya umut aşılayacak. Aksi taktirde ise işler daha da çıkmaz bir yola girecek.
(Takvim)
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