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Fenerbahçe'de kürek şubesi Ali Koç'a destek verecek

Ali Koç, Fenerbahçe'de değişim isteyen grupları yanına çekmeye devam ediyor. Son seçimde 1200 oyla Aziz Yıldırım'ı destekleyen kürek şubesi mayısta oylarını Ali Koç'a vereceklerini açıkladı.

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Aziz Yıldırım'ın karşısına "Tam zamanı şimdi" sloganıyla çıkan Ali Koç'a bir destek de kürek takımından geldi. Genel kurulda en fazla oy hakkına sahip olan şubelerden biri olan kürek şubesinin Koç'un yanında yer alma kararı verdiği bildirildi. Son seçimde 1200 oyuyla Aziz Yıldırım'ı desteklediğini açıklayan kürek şubesi son dönemde seçimleri belirleyen grup olarak da biliniyor. Aziz Yıldırım'ın kürek şubesinin seçimi sonrası nasıl bir yol izleyeceği merak konusu oldu.

(Güneş)

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