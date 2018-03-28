Fenerbahçe'de 'Lise arazisi' sorunu çözüldü!

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın uzun süredir sürüncemede olan Kenan Evren Lisesi'nin (İstanbul Anadolu Lisesi) arazisiyle ilgili sorunu çözdüğü öğrenildi.

Ankara'da yaptığı görüşmelerde gerekli izinleri aldı. Sarı-lacivertli kulüp bu araziye karşılık 3 okul ve spor salonunun yapımını bitirmesine rağmen araziyi alamamıştı. Yıldırım bu araziyle ilgili müjdeyi verecek.