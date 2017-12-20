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Fenerbahçe'de listenin ilk sırasında Yassin Ayyoub var

Ocak ayı transfer döneminde sol bek ve orta sahaya mutlaka birer oyuncu almayı planlayan Fenerbahçe'de aranan 8 numara bulundu.

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Süper Lig'de son olarak Karabükspor'u mağlup eden ve 5 maç üstüste kazanma serisi yakalayan Fenerbahçe, devre arası yaklaştıkça transfer hareklatı da hız kazandı.

Ayyoub ilk sırada!

Sarı Lacivertliler, Finansal Fair Play'den ötürü harcamalarını çok dikkatli yapmak zorunda. Bu yüzden kadroya kazandırılması gereken isimler için çok fazla para harcanmayacak. Hem orta saha için aranan özelliklere sahip olması hem de çok fazla maddi külfet yaratmayacağının bilinmesi sebebiyle listede ilk sırada yer alan isim Utrecht'in Faslı orta sahası Yassin Ayyoub.

Sol ayaklı olması, oyun kurmadaki hızı ve becerisi nedeniyle teknik heyetin beğenisini kazanan 23 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı, maliyetinin az olmasından dolayı yönetimden de onay aldı.

Bonservis 500-600 bin euro arası

Başkan Aziz Yıldırım'ın Utrecht'le olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan genç oyuncu için en fazla 500-600 bin euro arası bir bonservis ücreti önereceği, oyuncusundan para kazanmak isteyen Utrecht'in de bu parayı kabul etme olasılığının yüksek olduğu öğrenildi. 

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